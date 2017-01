Invaden "La Justo" para festejar

información relacionada Fotogalería Cachanillas celebran triunfo de Los Águilas de Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Un millar de cachanillas se dieron cita en el monumento a Benito Juárez para celebrar el gran triunfo de los Águilas de Mexicali como campeones de la Liga Mexicana del Pacífico.



Poco a poco mujeres, hombres, jóvenes y familias enteras llegaron a la intersección de calzada Justo Sierra y L. Montejano para festejar la victoria del equipo de casa.



Con banderas de México, gorras del equipo, chamarras y las tradicionales porras los mexicalenses entusiasmados llegaron al lugar, hasta que las avenidas aledañas fueron cerradas para evitar alguna situación de riesgo.



La canción de “El cachanilla” no dejó de sonar durante toda la noche, al unísono de las voces de los mexicalenses.



“El que no brinque es Mochis”, “campeones, campeones”, entre otras porras, fueron las que no dejaron de escucharse durante la celebración.



Jóvenes con bocinas al hombro fueron los encargados de poner el ambiente al ritmo de las canciones con las que se identifican a los jugadores del equipo, así como el tradicional “Es momento de hacer ruido”.



La pasión de ver al equipo local de casa campeón fue la protagonista de la celebración, luego de 18 años del último triunfo. Viviana Montes fue de las primeras personas en llegar, dijo ser aficionada de hueso colorado, por lo que se sentía orgullosa de esta victoria.



“Estoy orgullosa de cómo sacaron la casta en todos los juegos, yo siempre tuve confianza en ellos y por eso están donde están”, comentó.



“Es algo bien perrón que nunca había sentido y feliz de ver a Mexicali campeón”, dijo Luis Salas que acudió acompañado de su familia.



También Ricardo Rodríguez expresó que es gran orgullo para toda la ciudad ver al equipo ganar después de toda la situación que se ha registrado en la región.



“Ya nos tocaba ganar, un gran triunfo para Mexicali. Vamos por la Serie del Caribe, ojalá con los refuerzos que escojan hagan un gran papel”, compartió con gran emoción.



Al paso de las horas cada vez más cachanillas se sumaban al festejo, con banderas del equipo y portando sus chamarras, gorras y jerseys del equipo.



La fiesta se prendió más cuando llegó la bazucada y puso a bailar a todos los presentes, quienes a pesar del frío no paraban de celebrar.