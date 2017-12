Soles de Mexicali encuentra su "coco"

MEXICALI, Baja California(GH)

Los Soles de Mexicali ha enfrenado hasta ahora, tres veces en la campaña a los Aguacateros de Michoacán y han sucumbido en dos de ellas, reflejando así la indigestión que le provoca este equipo.



Ayer en lo que fue el primer juego de la última serie del año de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el representativo mexicalense cayó angustiosamente 96-93 ante el anfitrión morelense.



Con este resultado, a Soles se le escapa de manera definitiva la posibilidad de alcanzar la cima de la tabla de posiciones, pues a pesar de que están escoltando muy de cerca de Fuerza Regia de Monterrey, los cachanillas necesitaban ganar forzosamente sus dos encuentros.



Fue un duelo de poder a poder, entre dos conjuntos que seguramente darán de que hablar en los playoffs del 2018, pues sus plantillas ricas en talento así lo demostraron anoche durante cuatro episodios.



Fueron los locales, quienes se adjudicaron la primera ventaja parcial al ganar 27-22 los primeros diez minutos, sin embargo, Soles vino de atrás y regaló un segundo segmento de alto nivel.



Lucas Martínez hizo su presentación con el subcampeón de la LNBP, saltando a la duela como titular y tomando de inmediato un rol protagónico al lado de Eugene Phelps y Jonathan Flowers.



De igual manera Orlando Méndez y Joseph Soto lucieron en este segmento, repartiendo asistencias en repetidas ocasiones. Soles se llevó la ventaja de 49-46 al medio tiempo, pero para el complemento volvió a padecer de lo que lo ha aquejado durante grandes lapsos de la temporada, el control del juego y la sapie cia defensiva en momentos clave.



La reciente baja de Lorenzo Mata, la ha resentido el club bajacaliforniano en demasía, pues hoy solo cuentan con un jugador como Randy White, que puede tener esa presencia física que imponga respeto en la pintura, no obstante, ayer el centro americano no tuvo un buen desempeño y no hubo entonces, quien pudiera cumplir con la función de ser ese muro en la parte baja.



Con idénticos marcadores parciales de 25-22 en dos ocasiones, Aguacateros remontó finalmente a los pupilos de Iván Déniz, en gran parte al trabajo realizado por sus dos principales figuras, Tyrone White y Stephen Soriano. Soles buscará cerrar el año con un triunfo cuando disputé mañana a las 18:30 horas el segundo juego de la serie.