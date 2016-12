A iniciar el año como campeón

MEXICALI, Baja California(GH)

Ha sido desde hace muchos años una tradición en Mexicali, es incluso el único lugar en el mundo en el que se monta una función boxística en tal fecha y para el 1 de enero del 2017, no será diferente, la capital bajacaliforniana tendrá boxeo nuevamente.



En el Gimnasio de Mexicali, la Tradicional Función de Año Nuevo se celebrará ofreciendo una pelea de campeonato estatal, en la que el prospecto cachanilla, Luis “Venado” López se medirá a Zeus López por el fajín de los Pesos Pluma.



La contienda estará pactada a ocho asaltos y el peleador anfitrión estará poniendo además en juego su invicto, pues luego de siete peleas, no registra ningún descalabro, sumando en su cuenta tres cloroformos.



López, es un muchacho rápido de manos y agilidad de piernas, con buenos movimientos de cintura, presumiéndose hoy en día como una de las promesas del pugilismo cachanilla.



Enfrente tendrá a un oponente proveniente de Ensenada, Baja California, quien en el papel pudiera parecer un rival accesible, ya que su récord de 3-2-2, sin embargo en los compromisos en los que no ha podido sacar la victoria, en casi todos, las decisiones han sido divididas o mayoritarias.



Colgarse un cinturón en el primer día del año, pudiera cambiar el rumbo de un “Venado” López, que si bien es cierto, es todavía un prospecto con buenas hechuras, ostentar una corona brinda casi siempre mejores oportunidades a futuro cercano.