Santos Regios Inocentes

MEXICALI, Baja California(GH)

No era una noche normal, así sintió previo al partido y con esa mentalidad, el Club Soles de Mexicali saltó a la duela anoche para firmar su mejor partido de la temporada en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional al derrotar y quitarle el invicto al líder Fuerza Regia por marcador de 89-79.



En el Auditorio del Estado no había cabida para la falta de concentración o las equivocaciones constantes, los jugadores lo entendieron así y con autoridad le propinaron a los regios su primer descalabro, luego de 22 juegos sin conocer la derrrota.



La afición no desentonó a lo que fue la velada, una noche en la que el público brindó una de las mejores asistencias de la campaña y no dejó de apoyar el equipo ni un minuto, la Localia volvió a pesar como en antaño.



Fue asimismo otro encuentro donde Justin Keenan para no variar se erigió como el mejor encestador, hizo 33 puntos y ganó seis rebotes en 31 minutos con 42 segundos que disputó.



En el primer cuarto, Keenan fue su propio reflejo de la mayor parte de la Temporada 2016-2017, le tocó cargar con la fase ofensiva del equipo, encestando 16 de los 28 puntos que su equipo marcó en ese periodo.



Mientras la puntería de larga distancia del capitán Román Martínez y Oguchi Chamberlain Oguchi, ambos acomodaron un par de triples con los que el equipo local mantuvo la ventaja, ante un Fuerza Regia que a menor ritmo encontró la forma de mantenerse en la pelea.



Para el segundo segmento la intensidad bajó de manera notoria, Fuerza Regia se llevó el parcial por la mínima, se logró acercar al marcador a menos de dos minutos para el entretiempo. Para el equipo local ayudaron elementos que vinieron desde la banca como Omar Richards y Anthony Pérez, además de Justin Keenan.



Soles continuó con su poderío en el tercer periodo, Keenan llegó a 31 puntos en total y Pedro Meza selló su sexta asistencia, mientras que Andrew Panko de Fuerza Regia fue quien mantuvo las esperanzas, Juan Toscano abandonó el juego en ese periodo.



El cuarto bloque inició 72-59 en favor de los locales, mientras los minutos se agotaban la quinta de Soles apretó, JeleelAkindele acercó los suyos 86- 79 y fue Román Martínez cuando quedó un minuto con tres segundos, quien sentenció el marcador con un triple que enloqueció al Auditorio del Estado.