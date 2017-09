11 años formando valores

MEXICALI, Baja California(GH)

Hace más de una década nació un proyecto, sustentado en ilusión, ilusión de ofrecerle a la calidad cachanilla una opción diferente en cuanto a calidad y seriedad se refiere, con esas bases nació lo que hoy se conoce como Escuela Chivas Cachanilla.



Celebrando su onceavo aniversario, el club mexicalense se ha consolidado con el paso del tiempo como una propuesta formal para que decenas de niños y jóvenes puedan estar más cerca cada vez de sus sueños, llegar al fútbol profesional.



Si bien cierto, el “Rebaño Sagrado” de la península bajacaliforniana no ha logrado colocar hasta hoy de manera sólida a alguno de sus alumnos, las oportunidades no han cesado y desde el año 2006 han sido muchos los prospectos que han probado suerte en el Club Profesional Guadalajara, cumpliendo así de cierta forma, su meta de entrenar con sus ídolos.



Aaron López, Director General de Chivas Cachanilla, deja en claro la filosofía de esta institución, en la que más allá de las enseñanzas futbolísticas, los valores humanos ostentan el mismo o incluso más, peso que los deportivos.



“Nuestra organización fomenta los valores humanos básicos que hacen al alumnado una mejor persona y un buen practicante del deporte.



Además esta escuela ofrece a niños y jóvenes un espacio de diversión, aprendizaje y atención personalizada integral, con el fin de promover la lealtad, honestidad, espíritu de lucha, amistad, disciplina y superación personal”, expresa el Director General.



ESCUELAS CHIVAS Y SU EXPANSIÓN



A lo largo del tiempo, Chivas se ha convertido en una marca de alto impacto a nivel nacional, por ende, el modelo que ostenta la escuelita mexicalense, se ha expandido a otras partes de la República, por lo que la competencia nacional ha visto asimismo su crecimiento.



Año con año se celebra primeramente la fase regional del Torneo para Escuelas Chivas y posteriormente se da paso a lo que es el campeonato nacional en donde siempre se encuentran visores del club profesional en cada una de las canchas.



Esto ha permitido que los alumnos de estos representativos tengan un fogueo diferente y que puedan además, ser visoreados constantemente, aumentando así el número de jugadores reclutados año con año.



CON LA CAMISETA PUESTA



A pesar de la lejanía, Chivas Cachanilla ha demostrado tener una alianza sólida con el club de Primera División, Chivas del Guadalajara, ya que de manera constante, Mexicali se convierte en anfitrión de personalidades de antaño del “Rebaño”, mismas que vienen a dar clínicas o bien a seguir visoreando, tanto el trabajo de entrenadores como de jugadores.



De esta forma, se ha vuelto común ver en la escuela Chivas Cachanilla cada ciertos meses a figuras de antaño como Juan José Balcázar, José Luis Real, Ignacio Vázquez, Gustavo Sedano, entre otros.



De igual manera, la capacitación constante es una de las prioridades de esta institución y así como leyendas del pasado han podido venir a compartir sus experiencias, el personal técnico de Chivas Cachanilla viaja de igual manera a Guadalajara a capacitarse de manera constante bajo tutores profesionales, desde el propio Jorge Vergara, dueño de Chivas, hasta entrenadores, administradores y Presidentes de esta escuadra.



UNA FAMILIA CACHANILLA





Partiendo de los valores humanos, Chivas Cachanilla se ha convertido en una especie de familia deportiva, pues en cada entrenamiento se pueden observar decenas de niños y jóvenes conviviendo de la mejor manera, a la par de que sus respectivos padres esperan fuera del campo, conviviendo del mismo modo.



Ese buen ánimo ha sido trasladado desde la escuela club hasta cada uno de los campos de Mexicali, sin importar cual sea, pues esta escuadra participa también año con año en los diferentes torneos de la localidad.



Desde la categoría biberón hasta la Sub 17, puede presumir partido a partido poder contar con considerable número de aficionados en cada uno de sus juegos, lo que demuestra el compromiso que hay no solo de los noveles talentos, sino de los propios familiares.



Ante estas muestras de confianza y solidaridad, Aaron López, no titubea y sin pensarlo envía el siguiente mensaje:



“Estoy feliz de trabajar con la niñez y juventud cachanilla, ayudándolos a mejorar sus técnicas en este deporte, buscando el fogueo nacional, pero sobre todo feliz porque me permiten poder sembrar en ellos valores y principios que los hagan mejores personas dentro y fuera de la cancha”.