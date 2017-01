Cachanillas celebran triunfo de Los Águilas de Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Centenas de cachanillas se dieron cita en el monumento a Benito Juárez para celebrar el gran triunfo de Los Águilas de Mexicali como campeones de la Liga Mexicana del Pacífico.Poco a poco mujeres, hombres, jóvenes y familias enteras llegaron al crucero de Justo Sierra y L. Montejano para festejar la victoria del equipo de casa.Con banderas de México, gorras del equipo, chamarras y las tradicionales porras los mexicalenses entusiasmados llegaron al lugar, hasta que las avenidas aledañas fueron cerradas para evitar alguna situación de riesgo.La canción de "El Cachanilla" no dejó de sonar durante toda la noche, al unísono de las voces de los mexicalenses."El que no brinque es mochis", "campeones, campeones", entre otras porras, fueron las que no dejaron de escucharse durante la celebración.Jóvenes con bocinas al hombro fueron los encargados de poner el ambiente al ritmo de las canciones con las que se identifican a los jugadores del equipo, así como el tradicional "Es momento de hacer ruido".La pasión de ver al equipo local de casa campeón fue la protagonista de la celebración, luego de 18 años del último triunfo.Para celebrar el campeonato Águilas de Mexicali hace una invitación a todos los aficionados para asistir al Desfile de Campeones que se llevará a cabo el domingo 29 de enero a las 15:00 horas.Iniciará en una empresa cervecera y terminará en la explanada de la Ciudad Deportiva.