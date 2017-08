Clean BC escribe su legado

MEXICALI, Baja California(GH)

Difícil superar lo que ha hecho hasta ahora el conjunto de Clean BC, un equipo formado primeramente por simple amistad, pero que en poco tiempo se ha convertido en una potencia de las Categorías Segunda e Intermedia Fuerza.



El viernes en el Gimnasio de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza, este club escribió con letras doradas una página más en su novel historia, al coronarse por tercer torneo al hilo en la Liga Primus.



Con triunfo contundente de 66-48 sobre Powerment, Clean BC se convirtió así en el primer tricampeón en la historia de este torneo y cobró de paso revancha, de la derrota sufrida días antes ante este mismo rival, en la semifinal del Torneo Uninvitaver.



Fue un partido dominado a plenitud por los de la “limpieza”, quienes tomaron una cómoda ventaja desde el mismo primer parcial al ganarlo 23-11 y esto les permitió controlar a su antojo los ritmos del partido.



Alan Ross confirmó que su calidad pertenece a un nivel de otra categoría, Ever Montoya fue el líder de siempre, mientras que Luis Rivera y Marcos Mena complementaron tal equipo tanto ofensiva, como defensivamente.



En general, la plantilla de Clean BC jugó a un nivel parejo y esto se comprobó cuando Alex Rodríguez salió lesionado en el segundo cuarto, pero la intensidad del equipo no cesó.



Por su parte, Powerment encontró en su mejor hombre al “francotirador” Antonio Montes, quien a pesar de sus encestes de larga distancia, no pudo ayudar a su escuadra a cambiar la historia.



Clean BC no perdió un solo parcial, pues luego de ganar el primero de manera autoritaria, repitieron la dosis en el segundo 16-14, en el tercero bajaron un poco sus ánimos e igualaron 11-11, para después cerrar el cuarto bloque ganando 16-12.