La Agrícola no suelta la cima

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras caer en el primer juego 6-4, la Liga Agrícola del Norte se recuperó y con pizarra de 7-0 en el segundo, venció a la Liga Urbana de Mexicali para permanecer así, en la cima del grupo B del campeonato Estatal de Primera Fuerza de la Asociación de Liga de Béisbol de Mexicali.



Los agrícolas no vivían una derrota desde el pasado 20 de mayo cuando precisamente cayeron en contra de los urbanos, quienes los barrieron en la doble cartelera celebrada en su propio patio, el campo Anáhuac.



En esta ocasión, ahora en el campo Álvaro Escamilla, la Urbana se le volvió a indigestar el conjunto agrícola y se llevó el primero de la jornada.



Ahí, el encuentro se definió en el cierre del octavo rollo, cuando con el marcador 4-3 a favor de los visitantes, Sergio Soto y Carlos Covarrubias se embasaron con base por bolas y hit, respectivamente.



Después llegó Luis Flores como emergente y tocó la bola, pero un error en el tiro, permitió que anotaran los antes mencionados para darle un giro a la pizarra, no obstante, el daño siguió y con Flores en la tercera, Alan Garibay conectó sencillo para el 6-4 final.



El pitcher ganador fue Gerardo Vázquez, quien entró de relevo y lanzó tres episodios para un hit, dos pasaportes y tres chocolates, mientras que la derrota corrió a cargo de Carlos Domínguez, mismo que recibió tres anotaciones en dos innings laborados.



La ‘Agrícola’ cobra venganza



En el duelo vespertino la conclusión fue otra, los norteños contaron con una gran labor monticular de Ángel Olivas y Abraham León, quienes se combinaron para blanquear a los locales.



Por su parte, el abridor Olivas se llevó la victoria al trabajar cinco entradas y un tercio para cuatro hits, dos bases y ocho ponches, en tanto que León, relevó tres capítulos donde le conectaron apenas un indiscutible.



El descalabro se le agenció a Martín Vega, quien estuvo en la lomita por espacio de siete innings en los que permitió tres anotaciones y seis imparables, además otorgó dos almohadillas e hizo out a seis por la vía de los strikes.



El ataque agrícola se asomó temprano, pues generaron una “rayita” en la segunda y otra en la tercera, sin embargo, lo que sepultó las aspiraciones de los urbanos fue la parte final del juego, pues concretaron cinco anotaciones en las tres últimas entradas.



Por los ganadores, Antonio Ayón e Irvin Salas batearon de 3-1 con una anotada, mientras que por los derrotados, Iván Armenta y Henry Vásquez se fueron de 3-2 y 3-1, respectivamente.