El hombre sin miedo

MEXICALI, Baja California(GH)

Han sido momentos complicados, un tanto tensos y es que en sí su primera temporada en México no ha resultado sencilla, pero sí ha sido justo como la imaginó, es por ello queA pesar de lo vacío del Auditorio del Estado, uno puede mirar las gradas y visualizar a los más fervientes aficionados, a pesar de que en la duela solamente nos encontramos dos personas en una charla privada, uno puede sentir la adrenalina que se vive en la cancha de baloncesto, no fue una plática común y corriente, fue una plática de basquetbol de verdad.A casi cinco meses de ser presentado como nuevo entrenador del Club Soles de Mexicali, el estratega español habla en exclusiva paray sin tapujos expresa su sentir sobre todo tipo de temas.Alejandro Martínez Plasencia, está consciente de dos cosas.Una de lo importante que es el apoyo de los aficionados mexicalenses, ya que al haber recorrido prácticamente todas las sedes del país, en Mexicali se siente como en pocas plazas el apoyo del respetable.Y la otra que las críticas hacía su persona, son hasta cierto punto normales, ya que esta ciudad se acostumbró rápidamente a tener un equipo ganador, pero Martínez Plasencia deja en claro su postura declara:“Es una afición exigente, porque Soles es un club que siempre ha estado en posiciones altas de la clasificación, entonces ellos quieren que el equipo siga ahí y exigen, exigen mucho, pero nosotros también nos exigimos”.“Por mucho que me exijan de fuera, nadie exige más que yo mismo a mí persona, soy una persona exigente, perfeccionista, no me gusta la mediocridad, me gusta hacer las cosas bien, pero eso no es magia, todo es un proceso”, extiende.Tocando ese tema, el coach español asegura que debido a los constantes movimientos que ha tenido la plantilla del actual subcampeón de la LNBP, en cuanto a lesiones e incorporaciones, el proceso se vuelve un poco más tardado, pero no menos efectivo.Una cosa es comprender las exigencias del público cachanilla y otra es sentirse presionado por el mismo, las críticas han llegado, unas con más dureza que otras, pero Alejandro Martínez hace oídos sordos y se dispone a hacer lo que mejor sabe, trabajar.“Hay dos cosas en las que no creo que son la suerte y la presión, yo creo nadie me va a presionar tanto como me presiono yo, tampoco creo en la suerte, ni en la buena ni en la mala”, afirma con seguridad.“Alguien dijo una vez, -cuanto más trabajo, más suerte tengo-, entonces no creo que los partidos se ganen por buena o mala suerte, los partidos se ganan o se pierden por el trabajo que se hizo o se dejó de hacer”, complementa.Sobre las críticas, el nacido en Tenerife, no se quiebra la cabeza, “Cada uno es libre de expresar lo que quiera, yo no veo casi noticias sobre el equipo, entiendo los medios de comunicación, sé que algunos son más positivos y que otros viven de la crítica y se mueven mejor en el amarillismo, no leo a ni unos ni otros, el halago también debilita”.Las comparaciones con su antecesor no han parado desde que fue anunciado y es que a pesar de las similitudes entre uno y otro, Alejandro Martínez Plasencia asevera ser muy diferente a su amigo y colega.“La directiva entiende el trabajo que estamos haciendo, entiende que después de muchos años con un mismo entrenador, las cosas cambian, él trabaja de una manera, yo trabajo de otra, no tenemos los mismos jugadores que el año pasado, somos dos personas diferentes”, sentencia con semblante de seriedad pero al mismo tiempo de serenidad.No lo asevera de manera directa y a modo de mensaje indirecto, más bien, Martínez Plasencia es directo y conciso y se limita a hablar solamente sobre su persona, continuando con este tema.“No hay que vivir del pasado, no podemos decir, -no es que el año pasado íbamos en primero-, pero tal vez hace cuatro años no, ni hace seis tampoco, siempre recordamos lo que nos interesa recordar, pero no nos damos cuenta que esto es otra película”, afirma.“Ser primer lugar no te garantiza absolutamente nada, el año pasado el equipo fue primero y terminó en segundo y un año antes fue segundo y quedó campeón”, añade.En cuanto a su comportamiento, el entrenador de 50 años de edad también marca la línea y corta tajantemente ser un hombre explosivo o efusivo en cualquiera que sea el panorama que el cotejo presente.“Los entrenadores no tenemos que ser protagonistas, los protagonistas tienen que ser los jugadores siempre, yo creo los jugadores son los que tienen que interactuar con el público, yo no soy tribunero, cuando acaba el partido me voy al vestidor, no voy a la grada a montar el show”, declara.Mucho se ha hablado sobre el nivel de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, algunas personas miran la competencia como de baja calidad, otras tanta, incluido el entrenador de Soles, la miran como cerrada y reñida en demasía.“La liga ha cambiado, son menos equipos que otras ediciones, hay mayor concentración sobre todo de jugadores locales en menos equipos, los equipos se han potenciado más, ahora son mejores, si antes había 20 jugadores en dos equipos, ahora hay 20 en diez equipos”, señala.Antes de llegar a México, Alejandro Martínez ya prestaba atención al baloncesto mexicano debido a que varios de sus compatriotas dirigían en este país, ahora después de poco más de cuatro meses de vivirlo en carne propia, el manejador asegura que el nivel es justo como lo miró a la larga distancia y justo como lo imaginó.El 2017 será un año de constantes emociones para el Club Soles de Mexicali, de constante trabajo y de constante actividad, se jugarán al mismo tiempo la temporada nacional y la Liga de las Américas, esto, entusiasma a Martínez Plasencia y asegura contar con una plantilla basta, para ambos torneos.“Yo creo que tenemos un enrome preparador físico, que desde el día que llegó ha realizado un gran trabajo y las lesiones que hemos tenido han sido lesiones por golpes, ninguna ha sido muscular”, enuncia.Otro tema es la gran cantidad de minutos que ha tenido su mejor jugador, Justin Keenan y ante esto, Alejandro Martínez no titubea y expresa, “Justin Keenan está preparado para jugar los minutos que se le requiera, no es que no tengamos cambios, Keenan juega los minutos que el entrenador crea que debe de jugar”.Indudablemente la Liga de las Américas es un torneo que entusiasma a cualquiera, sin embargo, el coach europeo no pierde la cordura y por lo pronto el certamen continental no pasa por su cabeza.“Me preocupan más los compromisos de la liga nacional que tenemos en puerta, se vienen series complicadas como Monterrey y otras dos antes de Liga de las Américas, son muy importantes porque queremos terminar lo más alto posible en la tabla”, comparte.No obstante, esto no quiere decir que se esté dejando de lado una competencia de alta relevancia como lo es la continental, al grado de que a modo personal, Alejandro Martínez comenta que día con día revisa videos y estudia a los que serán sus rivales.“Ellos (aficionados) no se pueden imaginar lo agradecido que estoy por que vengan al pabellón a apoyarnos, esto significa un desembolso económico importante y lo agardezco enormemente”, es el mensaje que emite Alejandro Martínez al respetable cachanilla.Alejandro Martínez Plasencia23 de Mayo de 1966Islas Canarias, Tenerife, EspañaCualquiera que haga mi madreAgua naturalLa Conjura de los Necios. Alejandro Martínez Plasencia23 de Mayo de 1966Islas Canarias, Tenerife, EspañaCualquiera que haga mi madreAgua naturalLa Conjura de los Necios. De John Keenedy TooleNaranja y negroSan Francisco La afición deberá hacer pesar la Localia, aseguró el entrenador.