La "Indepe" presume sus garras

MEXICALI, Baja California(GH)

Leones Independencia no tuvo rival y accedió a la ronda de semifinales al derrotar 4-0 a Evo Portales en los cuartos de final de la “Copa Frutería Nenas de la Amistad” en la categoría Juvenil “C”.



El campo Eduardo “Boticas” Pérez fue la sede donde los “independientes” dominaron el rectángulo verde desde el primer minuto de partido y fueron certeros a la hora de estar de frente al marco rival.



El 1-0 llegó por obra de Víctor Pérez, quien aprovechó un rechace de la defensa para adelantar a su equipo, y antes de culminar la primera mitad, Miguel González puso el 2-0 para encaminar la victoria y poner a gozar a la afición “leonesa”.



La parte complementaria fue similar, el conjunto de Portales intentó aproximarse al área rival pero la defensa “felina” estuvo bien parada y no se los permitió, en cambio, hicieron el 3-0 por conducto de Ray Villa al minuto 52.



El cuarto tanto fue un auténtico golazo, Omar Arellano se tomó su tiempo para disparar de larga distancia y puso el balón en el ángulo posterior izquierdo del portero para culminar la goleada.



En los minutos finales, Independencia tuvo para acrecentar el marcador pero la defensa de Evo Portales no permitió más daño. Con esto, el conjunto de Leones Independencia se instaló entre los cuatro mejores del torneo.