Termina el sueño

MEXICALI, Baja California(GH)

Era ganar o ganar, no había otro camino y al final no fue así. Soles de Mexicali quedó oficialmente eliminado de la Liga de las Américas y ahora deberá concentrar todo su poderío en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.Ayer en el Gimnasio Nuevo León Unido, de Monterrey, el representativo cachanilla cayó ante el anfitrión Fuerza Regia con pizarra de 66-57 y con ello quedó fuera cualquier posibilidad de acceder al “Final Four”.Por su parte los regiomontanos vivieron el lado opuesto de la moneda, pues el triunfo significó el segundo de esta segunda fase, por lo que aseguraron su instancia en la siguiente etapa.Fue un juego con tendencia netamente defensiva y para muestra basta echar un vistazo a los marcadores parciales, en los que ningún conjunto pudo alcanzar en todo el juego al menos la cifra de 20 puntos.Justin Keenan poco pudo hacer ante sus ex compañeros y como pocas veces ocurre, terminó el encuentro con apenas siete unidades en su cuenta personal y el liderazgo ofensivo tuvo que ser tomado entonces, por Alex Pérez y Lucas Martínez.Por su parte, Soles sufrió en demasía ante un antiguo conocido, ya que Juan Anderson Toscano, ex jugador del cuadro fronterizo, fue quien se erigió como el máximo anotador de los regiomontanos.La paridad fue mayúscula en los primeros periodos y Soles se fue al descanso cayendo por la mínima diferencia 31-30, pero tal y como sucedió en el juego anterior, en el tercer bloque fue cuando prácticamente se sentenció el compromiso.Con diez puntos de desventaja, la escuadra de Alejandro Martínez Plasencia hizo hasta lo imposible por seguir con vida en LDA, pero Fuerza Regia apretó a la defensiva y cuidó celosamente su ventaja.