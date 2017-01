Mentalidad renovada

MEXICALI, Baja California(GH)

Un cambio de mentalidad en el último año y una rutina el día que le toca abrir, llevaron al refuerzo emplumado Héctor “Chino” Velázquez a llevarse su segundo premio “Vicente Romo” que lo adjudica como pitcher del año en el circuito invernal.



“Desde el invierno pasado cambié un poco el chip, fui un poco más valiente en el momento de lanzar, de atacar la zona de strike, de estar consiente que atrás de mi hay ocho compañeros que quieren fildear”, explicó.



El pelotero en temporada regular tuvo registro de 9-3, efectividad de 2.32 y 87 ponches para ser considerado como el mejor pitcher de la temporada, comentó que tiene una cábala para cada juego que le toca iniciar.



Sus actuaciones lo podrían llevar a la Serie de Caribe, independientemente si Águilas es campeón o no, además de una posibilidad para integrar el roster de la selección mexicana en el Clásico Mundial, pero el de Ciudad Obregón no se presiona por ello, sabe que no queda en él.



“Esa decisión no es mía, la toman otras gentes, yo voy a salir a dar todo juego por juego y si quieren llevarme estaré encantado”, expresó.



Al describir las fortalezas de su rival en la serie final, el serpentinero comentó sobre una similitud entre Cañeros, Mayos y Águilas.



“Es un equipo muy aguerrido, me recuerda mucho a Navojoa, es un equipo que no baja a guardia, no te puedes confiar de ningún bateador, pero al igual que nosotros, saben que esto es una guerra y van juego por juego”, concluyó.