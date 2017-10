Tropezón en Jalisco

MEXICALI, Baja California(GH)

Los reflectores estaban puestos sobre Sergio Mitre, venía invicto en dos salidas, sin embargo, en lo que fue el primero de la serie en Zapopán, Jalisco, el serpentinero no subió fino a la lomita y los Águilas de Mexicali cayeron en el primero de la serie ante Charros.



En juego de volteretas, los emplumados cayeron 6-4 y sufrieron además su segundo descalabro en fila.



El lanzador Sergio Mitre experimentó su primera derrota de la temporada 2017- 2018 de la Liga Mexicana del Pacífico al trabajar cuatro entradas y un tercio en donde recibió seis carreras, once indiscutibles, uno de ellos cuadrangular, ponchó a un bateador y regaló dos pasaportes.



La victoria fue para Octavio Acosta, quien en cinco entradas permitió cuatro carreras producto de seis imparables, hizo abanicar a un bateador y no otorgó boletos, en tanto que el salvamento fue para Robert Stock, mismo que despachó los últimos tres outs del encuentro.



Los cachanillas fueron los primeros en poner números en la pizarra en la parte alta del tercer capítulo, con sencillo al derecho, Walter Ibarra empujó a Daniel Castro para la carrera de la quiniela y después Yuniesky Betancourt mandó al plato a Chris Roberson para el 2-0 parcial.



Los tapatíos no esperaron mucho y en la baja de ese mismo rollo le dieron vuelta a la pizarra, Santiago Chávez se embasó por golpe y acto seguido Agustín Murillo la depositó detrás de la cerca para empatar las acciones y posteriormente, Manny Rodríguez empujó a Billy Burns para el 3-2.



En el quinto episodio nuevamente los emplumados tomaron ventaja, Betancourt logró su segunda remolcada con elevado de sacrificio y C.J. Retherford conectó sencillo para que anotara Ibarra desde la intermedia.



No obstante, los Charros volvieron a castigar a Mitre con tres carreras las cuales fueron las definitivas en el marcador; Chris Colabello remolcó a Brock Stassi con hit al central, después Manny Rodríguez anotó de caballito y finalmente Santiago Chávez mandó a la registradora a Colabello para el 6-4 final.



Los actuales campeones de la LMP disputarán su segundo juego de la serie el día de hoy en punto de las 17:15 horas (hora local) el segundo de la serie, donde tendrán en el montículo a Rolando Valdez, mientras que por los jaliscienses, Adrián Guzmán será el lanzador inicial.