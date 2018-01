A retomar el camino

MEXICALI, Baja California(GH)

No hay tiempo para sumergirse en la tristeza por el tropiezo sufrido en la Liga de las Américas, púes para el club Soles de Mexicali, el tiempo apremia y es que en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, se mantienen en buen ritmo estando al acecho del liderato general.



Será hoy en Aguascalientes cuando el escuadrón fronterizo regrese a la actividad nacional para medirse a las Panteras de Aguascalientes, luego de haber sido eliminados el pasado fin de semana en la primera ronda de la justa continental al sufrir par de derrotas y rescatar solamente un triunfo.



Sin embargo, el actual subcampeón de la LNBP vive otro presente en el circuito de casa, en el que se ubica en la tercera posición pero solo cuatro puntos abajo del líder Capitanes de la Ciudad de México, tomando en cuenta que los cachanillas tienen asimismo dos partidos menos.

Y es gracias a este último motivo, que es casi una obligación para Soles ganar el par de encuentros que disputará ante los felinos, para así tratar de alcanzar la cima.



Con el ajetreo de los viajes recientes, poco se ha mencionado a nivel local, sobre el más reciente cambio en el plantel mexicalense, mismo que se suscitó mientras viajaban a Monterrey, Nuevo León, lugar a donde llegó directamente el nuevo refuerzo William Sharpe III, quién a su vez llega en sustitución del novato Randy White.



Desde su arribo, el jugador norteamericano se ha apoderado de la titularidad, cumpliendo esto con la lógica, pues el entrenador Iván Déniz lo trajo para que jugara de inmediato gracias a su experiencia en la NBA con los Pistones de Detroit.



La serie se antoja accesible para el club bajacaliforniano, al menos en el papel, dado que Panteras se ubica en la antepenúltima posición, producto de sus escasas ocho victorias y sus 20 descalabros.



No obstante, este mismo factor pudiera ser un arma de dos filos, pues las Panteras están asimismo buscando uno de los ocho boletos que se conceden para la ronda de playoffs, por lo que no querrán fallar ante su afición.



El sábado 27 de enero se concluirá la gira en Aguascalientes y para los días 30 y 31, Soles volverá de nueva cuenta al Auditorio PSF para reencontrarse con su gente para chocar con las Abejas de León, Guanajuato.