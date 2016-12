Que noche "tan buena"

MEXICALI, Baja California(GH)

contó con un héroe inesperado y es que el pitcher Miguel Peña agigantó su figura y en una noche por demás inspiradaPeña se postró en el montículo del Nuevo Estadio Yaqui y despachó a cuanto bateador se le paró enfrente al mantener bestial labor de seis entradas en las que no permitió ni un solo rasguño.Con este resultadoy acrecentó las posibilidades de eliminación del conjunto sonorense que se cayó a pedazos precisamente en la segunda fase de la campaña.El augurio de la gloriosa noche se presentó desde el mismo primer capítulo, cuando los visitantes a las primeras de cambio tomaron la delantera del encuentro al anotar la que a la postre sería la carrera de la diferencia.Chris Roberson conectó imparable, Ramón “Pulpa” Ríos lo impulsó hasta tercera y para no variar, CJ “Conejo” Retherford conectó tablazo que provocó el error del jardinero Sergio Gastelum, para que así Roberson pisara la registradora.Siguieron transcurriendo los episodios y el juego se tornó en intensa batalla defensiva, en la que tanto serpentineros como jardineros impidieron que sus rivales pudieran generar daño.Sin embargo, los mejores cañoneros por losrespondieron a los nombres de Ramón Ríos y Luis Juárez, quienes conectaron imparables, quienes se fueron de 4-2 y de 3-2, respectivamente.Miguel Peña se adjudicó su cuarto triunfo de la presente temporada para emparejar así su récord en igual cantidad de victorias y derrotas, en labor de siete entradas, en las que permitió siete hits, cero carreras, otorgó un pasaporte y coleccionó cuatro chocolates.En desfile continuaron con los lanzamientos, Fautino de los Santos, José Meraz y el californiano Jake Sánchez, quién asimismo se apuntó su décimo octavo salvamento para reafirmarse como líder solitario de tal departamento.Por los derrotados, Rolando Valdez, a pesar de no tener una labor tan deficiente, cargó con su octavo descalabro de este año, al tirar ocho capítulos, tolerar siete indiscutibles y permitir la única carrera del encuentro, Caraig Sterm entró al relevo tirando solamente un inning.Miguel Peña ofreció excelsa exhibición en el montículo emplumado.