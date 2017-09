En Varsity repiten dosis

MEXICALI, Baja California(GH)

A segunda hora, en el mismo escenario, los Monaguillos le repitieron la dosis a los Borregos y se alzaron con la victoria por 42-12 en la segunda jornada del campeonato de la Organización Estudiantil de Futbol Americano en la categoría Varsity.



Al primer periodo no le pasó mucho, ambas defensivas se vieron dominantes y no hubo mucha acción en la “zona roja”, pero en el segundo cuarto, Borregos tuvo la oportunidad de adelantarse en la pizarra pero un balón suelto le dio el ovoide al “Salva”, quienes pusieron el 6-0 después de un pase de 30 yardas de Luis Mendivil a Daniel Gallardo, quien tomó la banda y se escapó hasta las diagonales para tomar ventaja.



El 13-0 llegó después de una corrida de una yarda por parte de mariscal de campo Luis Mendivil, en tanto que el punto extra lo hizo efectivo Yair Tapia para mandar la pizarra 14-0 al descanso.



Para el tercer cuarto, Monaguillos siguió imponiendo condiciones y conquistó una nueva anotación para el 21-0, mientras que los del “Bachuni” no bajaron los brazos y se hicieron presentes en la pizarra después de una escapada de mas de 50 yardas de Aldo Romero.



Ya en el último parcial, Ricardo Corvera y Daniel Gallardo se encargaron de aumentar la ventaja con una corrida de 60 yardas y una recepción, en tanto que Borregos llegó a la zona indicada una vez más para poner marcador final de 42-12.