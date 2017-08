Gutiérrez debuta en Panamericano

(GH)

No hay fecha que no se cumpla y este día en Buenos Aires, Argentina, la karateca cachanilla Daniela Gutiérrez debutará en el Campeonato Panamericano de la especialidad.



La artemarcialista de Mexicali, hará su aparición en la categoría de 14-15 años, dentro de la división de -54 kilos, con rival que hasta el cierre de esta edición estaba por definirse, ya que sería por sorteo.



Daniela Gutiérrez parte como una de las cartas fuertes de México, pues sus cuatro años consecutivos ganando medallas en las Olimpiadas Nacionales de Karate Do, son su mayor prueba de calidad.



Desde el país sudamericano, la hija y discípula de Karolina Madrigal, se dijo ansiosa de tener ya su participación, mostrando asimismo seguridad en ella misma y confianza en obtener un resultado histórico para el karate estatal y nacional.



“Con muchas ganas ya de combatir, me he preparado muy bien para este campeonato, es mi sueño haber llegado hasta aquí, daré todo de mi parte para poner en alto el nombre de México”, comentó vía red social.