Martínez anticipa repunte

MEXICALI, Baja California(GH)

La actividad de Soles de Mexicali no se detiene, sigue la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y la segunda etapa de Liga de las Américas, serán meses donde el equipo crecerá, comentó el entrenador, Alejandro Martínez.



Después de asegurar el pase como primero del Grupo, “A”, el mandamás de origen español habló que lo que viene los hará crecer como equipo, pues las nuevas adiciones del equipo tuvieron buenas actuaciones y acoplamiento.



“Con este grupo y la recuperación de Luke Martínez, podemos ganar o perder partidos pero creo que vamos a crecer mucho”, dijo.



El calendario de Soles con la fase de playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y la disputa de la fase semifinal de Liga de Las Américas podría traerle nueve juegos en 12 días al equipo del astro rey.



Alejandro Martínez se muestra optimista con lo que viene para Soles: “No le tenemos miedo a nadie, le tenemos mucho respeto a todo el mundo, pero podemos competir, no siempre se compite en una segunda fase de Liga de Las Américas”, comentó.



Sabe lo que tiene que mejorar el equipo: “Gastamos demasiados saltos en los rebotes defensivos, nos tenemos que concienciar, sobre todo los jugadores más jóvenes, que no hay que saltar hay que bloquear, sellar a tu marca”, explicó.



Para Martínez fue un gran escenario en el que se clasificó Soles a la siguiente etapa.



“Si a mí en septiembre me dicen que me voy jugar la clasificación en casa y que tenemos que ganar por cuatro, lo firmo seguro, estábamos en la posición ideal”, expresó.



Al final del juego, en conferencia de prensa, agradeció a todos los integrantes del Club Soles por organizar el evento de carácter internacional en la capital bajacaliforniana.