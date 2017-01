Pueden finiquitar en casa

MEXICALI, Baja California(GH)

Águilas de Mexicali sacó un triunfo valioso ante Cañeros de Los Mochis en el segundo de la serie, no solo por empatar la serie, si no por romper una marca nueve derrotas de visita en finales de la Liga Mexicana del Pacífico.



Águilas tendrá juegos de serie definitiva hoy, mañana y el jueves ante Cañeros a las 19:30 horas.



En las últimas dos finales que ha disputado, el club emplumado tiene marca de una victoria en cuatro juegos como local.



Si bien, es cierto que Águilas ha dicho presente tres de las últimas cinco finales de la pelota invernal, no ha logrado alzarse con el campeonato.



En la 2012-2013 fueron parte del tricampeonato de la tribu yaqui, al caer 4-0 en la serie y ante Venados en la campaña anterior ganaron el primero (8-1), para caer (4-2) en el segundo y terminar doblegado en el puerto con la serie 4-1.



En las dos finales mencionadas, Águilas ha abierto como local, para terminar cayendo de visita y ver relegada la corona, hoy la historia es distinta, Águilas puede revertir cualquier dato ante su afición.



Como local en la postemporada 2016-2017 los emplumados han disputado siete juegos como local, en donde ha sacado siete triunfos y dos derrotas. El B’Air se convirtió en una aduana complicada en playoffs.



Pero el encargado de confirmar la marca positiva actual y olvidar los “fantasmas” de las finales anteriores, será Kameron Loe (0-0), que en 16.2 entradas lanzadas en playoffs, ha cedido 23 hits, le han anotado 12 carreras, lleva dos pasaportes y 12 ponches.



Por los verdes lo buscará impedir Roy Merritt (0-1), quien no ha logrado ganar en postemporada, tiene efectividad de 2.42 con 22.1 entradas sobre los hombros, he permitido 28 hits, 11 carreras, tres bases por bolas y recetado 14 ponches.