La corona sí tiene nombre

(GH)

El equipo No Names se coronó en la tercera vuelta del torneo de boliche de la Liga Club 600 tras empatar 2-2 ante CHPT durante la noche de posiciones celebrada en Bol Bol.



No Names necesitaba ganar una línea para conquistar el trono y lo hizo en la primera con los tiros del cerrador Axel Barajas, quien firmó juego de 255 para una victoria por 885-771 pinos.



Axel Barajas, quien acaba de regresar con un tercer lugar de la Copa México celebrada en la Ciudad de México, selló la noche de posiciones con serie de 643 escoltado por Marco Arce con 608.



CHPT con juegos de 215 y 194 de Raúl Avilez y 206 de Marcelino Quiñónez además de serie de 612 de Berenice Alonso vencieron en las dos siguientes líneas por 819-791 y 827-776 pinos.



Con el título ya decidido No Names se llevó la serie por 2,452 a 2,417 pinos para así unirse a Bordumex y Bol Bol Team para jugar la noche de campeonato esperando al campeón de la cuarta vuelta.