CHPT se adueña de grupo

Cuando faltan dos jornadas para cerrar la primera vuelta el equipo CHPT tiene asegurada la corona del Grupo B luego de vencer por 3-1 a Menudería San Marcos en duelo directo de la Liga Intermedia.



Los CHPT (66-22) ya no puede perder el primer lugar ya que Menudería San Marcos (56-32) aún ganando los ocho juegos restantes no le alcanza para arrebatarles la corona.



El grupo A lo sigue dominando Jr. Team (55.5-32.5) al vencer por 3-1 a Los 2 Tarros con tiros de 212, 225 y 205 de Erick Morales y 227 y 233 de Gilberto Guzmán Jr.



El grupo C tiene nuevo líder con Bonaprime (58-30) desplazando a Joyería Lupita (55.5-32.5) al derrotar a Canaleros por 4-0 con serie de 609 de José Manuel Bustamante.



Los joyeros cayeron por 1-3 ante Sobrevivientes. The Spider Bowler (61-27) caminan firmes en el primer lugar del grupo D escoltado por Grafo Cintas (57.5-30.5).



Los arácnidos vencieron por 4-0 a Restaurante Las Velas con juegos de 227, 193 y 205 de Jorge Macho Jr.