Mayos detiene a los Águilas

MEXICALI, Baja California(GH)

Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, el cachanilla Jesús Castillo conectó par de cuadrangulares y comandó la ofensiva de Navojoa para derrotar 3-1 a los Águilas de Mexicali en el tercer juego de la serie “rosa” que se disputó en el estadio B’Air.



Con la derrota, los emplumados vieron esfumado su invicto de local y cortada su racha de cinco victorias consecutivas en la Liga Mexicana del Pacífico.



El lanzador Zack Dodson lució desde la loma de los disparos y en ocho entradas completas, sólo permitió cuatro imparables y no recibió carreras, ponchó a cuatro bateadores y no regaló pasaportes, mientras que el salvamento fue para Daniel Moskos al retirar los últimos tres outs.



Por el lado emplumado, Javier Solano trabajó siete entradas en las que recibió los tres cuadrangulares, ocho indiscutibles, otorgó dos bases por bolas e hizo out a dos hombres por la vía de los strikes.



Los “vuelacercas” del “Jesse” Castillo llegaron en la quinta y séptima entrada, mientras que Fernando Flores también la depositó detrás de la barda en la sexta para completar las tres “rayitas”.



La anotación de Mexicali se concretó en el noveno rollo en los pies de Yordanis Linares, quien negoció la base por bolas al inicio del capítulo y llegó al plato después del wild pitch del cerrador Daniel Moskos.



Los campeones viajarán a la ciudad de Guadalajara para iniciar serie contra los Charros de Jalisco el próximo martes en el estadio Panamericano en punto de las 17:15 horas tiempo de Baja California.