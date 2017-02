Amistad es la clave

MEXICALI, Baja California(GH)

Alejandro Rodríguez, jugador del campeón Clean BC, galardonado como el “Más Valioso” de la final, dijo que en una sola palabra la clave para lograr el bicampeonato es la amistad que existe entre él y sus compañeros.



“Me siento muy contento de pertenecer a este equipo, ya tenemos dos años juntos, poco a poco nos hemos ido afianzando pero si yo tuviera que definir en una palabra la razón de este éxito, sería la amistad”, confesó el “JMV” al término de la final.



Sobre lo que fue el duelo ante Mexicali One, Rodríguez reconoció que el encuentro fue aún más complicado que el de hace un año y producto de eso, tuvo que salir inclusive lesionado del enfrentamiento.



“Si me dieron el trofeo de jugador más valioso a mí, eso fue gracias a mis compañeros que me dieron la bola, que confiaron en mí, fue un partido muy complicado, el cansancio al último hizo que saliera lastimado”, expresó.



Asimismo, elemento con la jersey #10 aprovechó para dedicarle este trofeo a su esposa e hijos que siempre lo acompañan en los momentos más importantes de su carrera deportiva.