La Primus tiene un solo dueño

MEXICALI, Baja California(GH)

Tuvieron un inicio para el olvido, poco a poco fueron ajustando y al final la estampa ofrecida fue la misma de hace un torneo, el equipo Clean BC levantó el título de campeón de la Liga Primus de Baloncesto.



El bicampeonato llegó gracias a la victoria de 46-40 sobre el conjunto de Mexicali One que se registró el lunes en el gimnasio de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza.



Este campeonato tuvo tintes heroicos incluso, púes los primeros diez minutos concluyeron con triunfo parcial de manera abultada para Mexicali One que se adjudicó la primer ventaja al son de 17-5.



La charla motivacional de los breves minutos de descanso fungió efectos en Clean BC que saltó a la duela para ganar rebotes ofensivos e intercambiarlos por puntos a su favor, mediante Alejandro Rodríguez, quien a la postre sería designado como el “Jugador Más Valioso”.



Ever Montoya y Marcos Mena dominaron la pintura a la defensiva, Alan Ross ejecutó a la perfección a la media y corta distancia, mientras que el resto del plantel se fajó haciendo su parte para que los ahora bicampeones llegaran al último cuarto con la ventaja de 36-32.



Ya en la parte final, Clean BC hizo alarde de su mejor concentración y cuando al encuentro le restaban solo segundos y se encontraba igualado 40-40, aparecieron los encestes que terminaron dándole su segunda corona consecutiva.