Solidaridad da la campanada

MEXICALI, Baja California(GH)

Tres puntos que le dieron oxígeno puro, fueron los que consiguió el Club Solidaridad en la más reciente fecha de la Liga Urbana de Primera Fuerza, en la que sorpresivamente se impuso 2-1 a Revolución.



El resultado registrado en el Campo de la Colonia Solidaridad cortó además una racha de seis juegos sin derrota de la “Revo”, equipo que ha venido presentando esta irregular faceta durante todo el campeonato.



Con importantes ausencias, el conjunto de Juan Manuel Banda afrontó el compromiso, pero la “Soli” no perdonó e hizo daño desde temprano tocando la puerta del arco rival.



Pero fue hasta los 28 minutos cuando a través de Joel Beltrán se fueron arriba en la pizarra ante una defensiva que no daba crédito a lo sucedido.



Revolución herida en su orgullo, se volcó en busca del empate y este llegó relativamente rápido, gracias a la anotación de su delantero Rickie García, para terminar el primer tiempo con el 1-1.



Ya en el complemento, la paridad continúo durante la mayor parte del tiempo, no obstante, los locales tuvieron la fortuna de encontrarse con un gol a los cinco minutos de reinaugurado el cotejo, ahora por cortesía de Carlos Barraza.



A partir de entonces, Solidaridad cerró la persiana y contuvo los embates de su rival, que con algo de tiempo de anticipación se dio por vencido.