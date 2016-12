Alexa Moreno y su año de consagración

MEXICALI, Baja California(GH)

Como una experiencia diferente, esa es la forma en la que la gimnasta Alexa Moreno define su 2016, año en el que la mexicalense compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y se acreditó como la mejor del país en su disciplina dentro de la gimnasia.



Fue en términos generales un año histórico para la gimnasta cachanilla, un año de consagración y es por ello que PERIÓDICO LA

CRÓNICA la ha elegido como el personaje deportivo del año.



Su éxito comenzó desde enero, cuando se clasificó en primer lugar en el selectivo nacional en la Ciudad de México.



El siguiente evento llegó en abril, donde en fue a Río de Janeiro, Brasil a ganarse su pase a la justa Olímpica y dio esbozos de lo que deparó el verano.



Se clasificó con 54.065 unidades, producto de 13.433 con su rutina de Manos Libres, 12.200 en Barras Asimétricas, obtuvo 13.566 en Viga de Equilibrio y en su especialidad, el Salto de Caballo sacó 14.699.



Para junio, arribó a la ciudad de Anadia, Portugal, para participar en la Copa del Mundo y adueñarse del segundo lugar en Salto de Caballo con 14.812.



En agosto, en sus primeros Juegos Olímpicos, quedó en doceavo lugar en salto de caballo con marca de 14.633 unidades e hizo historia al ser la primera mexicana en participar en All Around, es decir, participó en las cuatro pruebas.



Pero el que la cachanilla califique de “diferente” su 2016, es por las sensaciones que experimentó, el apoyo que tuvo, la atención y lo que aprendió.



“Tuve un par de rutinas donde llegue a no sentirme nerviosa en lo absoluto y jamás en la vida me había pasado”, confesó.



Después de la aventura en tierras brasileñas, la atleta de 22 años se enfocó en el sexto semestre de su carrera, Arquitectura, donde buscará avanzar lo más que puede en el 2017, para volver a la carga para el siguiente ciclo olímpico.