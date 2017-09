Ibarra ya está recuperado

MEXICALI, Baja California(GH)

Walter Ibarra, quien se perdió la temporada anterior por una lesión en la rodilla, volvió a los entrenamientos de los Águilas, asegurando que la lesión es cosa del olvido.



“Me siento bien al 100 %, la lesión quedo atrás y ahora toca prepararnos bien para la temporada que ya esta por empezar”, recalcó. Aún con ese problema, Ibarra siguió con el equipo desde otra faceta, ayudando al equipo desde el dugout, algo que disfrutó y sufrió al mismo tiempo.



“En realidad si lo disfrute por el lado de que no podía jugar, trataba de ver si había algo en el terreno en lo que pudiera ayudar, siempre estuve apoyando pero sí me daban muchos nervios estar allá afuera”, admitió.



El segunda base aseguró que los doctores le dijeron que volvería a estar 100 % en un año, pero Ibarra tuvo una buena rehabilitación y volvió antes de lo previsto.



“Aproveché el verano para prepararme, me informaron que en un año estaría listo y regresé a los cinco meses y medio, ahora ya pasaron 11 meses y me siento sin ningún problema”, dijo feliz.



Para finalizar, el nacido en Los Mochis, Sinaloa subrayó que en el club siempre hay buen ambiente, lo cual es importante para lograr los objetivos