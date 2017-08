Alonso luce optimista

MEXICALI, Baja California(GH)

Manny Alonso, jardinero de la Liga Amateur mencionó que en una final no hay favoritos y es por eso que se va contento aún con la división de juegos.



“Me voy con un buen sabor de boca, en el segundo juego pudimos regresar y casi lo ganamos pero las cosas no se dieron y es parte del beisbol, los dos equipos somos fuertes y vamos a pelear el campeonato”, recalcó convencido.



Alonso subrayó que el béisbol es un deporte en el que no te puedes confiar ni subestimar al rival y enfatizó en que irán al puerto de Ensenada por los dos juegos.



“En una final todo puede pasar, al final es béisbol y no puedes dar nada por hecho, vamos a luchar e iremos para allá a sacar los dos juegos”, admitió.



Por último, el custodio de la pradera derecha por la Amateur recalcó la unión que observa en el grupo y mencionó que es vital para un equipo que pretende ser campeón.



“Veo al equipo muy unido, cada quien se dedica a hacer lo suyo y creo que es fundamental para poder ser campeones”, finalizó.