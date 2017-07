El "Félix" gana duelo colegial

(GH)

En duelo de Institutos, el Félix de Jesús Rougier no tuvo problemas para derrotar 20-4 al representativo del Patria en el Torneo Uninvitaver de Baloncesto en la categoría Escuelita.



La cancha #2 de la Unidad Deportiva Rubén Castro Bojórquez fue el escenario en donde Efraín Moreno y Marco Villa destacaron por el Félix al encestar 15 de los 20 puntos de su equipo.



Desde el primer periodo, el Instituto Félix se adueñó de las acciones, movieron bien la “naranja” y lograron canastas importantes para controlar el partido a su favor.



La segunda mitad fue similar, si bien, el tercer periodo lo ganaron los “patriotas”, fue sólo por la mínima y no pudieron acercarse en el marcador, en cambio, los de la ventaja no se vieron tan cómodos en sus tiros pero su defensa salió a flote como en todo el partido.



Ya en el ocaso del juego, ambos equipos se dedicaron a divertirse y el partido se volvió más abierto, lo cual resultó muy interesante para los padres de familia que fueron a alentar a sus pequeños.