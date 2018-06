Córtez dará espectáculo en Fights Factory

MEXICALI, Baja California(GH)

Si algo ha caracterizado tanto en redes como en la jaula al peleador de artes marciales mixtas, Miguel Córtez, es el ‘picante’ que le pone a su personalidad, pues tanto en sus comentarios como en su estilo de combate, suele ser siempre frontal.



El discípulo del gimnasio de combate Ishone volverá a la acción y lo hará dentro de la cartelera de Fights Factory denominada ‘EPIC’, en donde se verá las caras contra Rubén Miramontes del gimnasio Marantha.



Córtez no le da muchas vueltas al asunto, cuando se le pregunta su sentir sobre este combate, pues se dice consciente que a pesar de su poca experiencia (récord de 1-1), sabe lo que tiene que hacer para robarse el espectáculo.



“Dentro de la jaula mi mayor objetivo es que la gente quede contenta, me gusta más la pelea de pie, para brindarle al público mejor show, pero no me incomoda tampoco ir a la lona, vengo mentalizado a dar la mejor pelea de mi vida”, dijo Córtez.



Sobre lo que significa para él, volver a una Liga como es Fights Factory, caracterizada por brindar combates competitivos y obsequiar cuantioso incentivos, Miguel Córtez expresó:

“No es secreto que es mi Liga favorita, tanto como aficionado como peleador, por eso me siento ansioso por ya estar dentro de la jaula.



La verdad no estoy pensando en los bonos (nocaut y sumisión más rápidos de la noche), subiré a hacer mi pelea y si se presta para que me los gane, pues que mejor”.



De igual manera, el también pupilo del preparador físico Omar Vaca, invitó a todas sus amistades, familiares y público en general a asistir al evento, pues insistió que su mentalidad está clavada, solamente en dar un gran espectáculo.