Manuel Guerra está enfocado en regresar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la mente puesta en sumar minutos que le devuelvan el ritmo de juego, es como dijo sentirse el defensa sonorense Manuel Ignacio Guerra Huitrón, tras su fichaje con Gavilanes de Matamoros, en la Segunda División del Futbol Mexicano.Después de cinco años con Cimarrones de Sonora , desde la Tercera División, Guerra Huitrón mencionó que es momento para buscar nuevos aires que lo lleven de vuelta a la División de Plata y así poder continuar con su sueño."Mi principal objetivo es sumar minutos, ya que mi último año con Cimarrones no fue lo que esperaba, tuve muy poca participación, y decidí buscar por otros lados porque todavía siento que le puedo dar al futbol y el futbol me puede dar a mí", aseguró.Durante el Clausura 2015 en Segunda División y en el Apertura 2015 en Ascenso MX, el defensor coincidió con el director técnico Jorge Torres, quien funge ahora como estratega de Gavilanes y fue su contacto principal con el club."No me quise quedar con la espinita clavada, buscando se dio esta oportunidad con el ‘Negro’ Torres, un profe que ya conocía, y este proyecto se ve interesante, tiene cancha de Ascenso certificada, y eso me entusiasma", comentó.Con la mente puesta en su meta, Manuel Guerra indicó que quiere trabajar para poder subir de división, ya sea con "Las Gaviotas" o con algún otro equipo, ya que por nacer en 1993 jugará como mayor en la Serie A de la Liga Premier."En un año yo me veo en un equipo de Ascenso, ya con un año sólido aquí en Gavilanes, posiblemente ascendiendo a este equipo o en otro, pero me veo regresando para retomar mi carrera y que de ahí repunte todo, y principalmente con ritmo y confianza de hacer las cosas bien", aseguró.