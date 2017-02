Empowerment sigue a tope

MEXICALI, Baja California(GH)

Con contundente 53-40 sobre Frutería Fernández, Empowerment mantuvo su buen paso en la Liga Universitaria de Baloncesto dentro de la Categoría Intermedia.



Las acciones se vivieron en la unidad deportiva universitaria, Rubén Castro Bojórquez y cumplieron para el beneplácito de los presentes, con un ritmo ameno, aunque al final el favorito impuso condiciones y terminó por imponerse claramente.



Empowerment se presentó con su plantel casi completo, refugiándose incluso en su jugador estrella, Noé Torres, quien no encontró oposición defensiva en el último periodo y dominó a su antojo la pintura.



Previo a esto, los “fruteros” intentaron hacerle juego a su rival y durante los dos primeros periodos mantuvieron la paridad en el cotejo, gracias en gran parte a la labor del ex Cimarrón, Adrián Villalobos.



El fondo físico de los derrotados empezó a agotarse a partir del tercer periodo y fue entonces cuando Empowerment aprovechó para empezar a darle forma a su triunfo.



Por los ganadores el ya mencionado Noé Torres se erigió como la figura del encuentro con 28 puntos, mientras que Walter Gómez marcó 10 unidades, en tanto que Adrián Villalobos y Víctor Vildósola lucieron por los derrotados con 22 y ocho puntos, respectivamente.



En otros resultados, la dupla conformada por Hugo Estrada y Othón Gastélum colaboró con 28 unidades para que los Toros vencieran 57-45 a Alphabiotics, mientras que Champys superó 51-49 a Pitbulls.



En Segunda Fuerza, Indson le ganó 49-33 a Calis, Kaja Recreativa hizo lo propio sobre Punishers al son de 39-37, mientras que BTS no se tentó el corazón y aplastó 60-38 a Chows.