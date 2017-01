Soles alcanzan al Correcaminos

MEXICALI, Baja California(GH)

La Liga de las Américas no pudo iniciar de mejor forma para Soles de Mexicali, se impuso por pizarra de 100-77 ante el equipo panameño Correcaminos de Colon y contó con un inspirado Oguchi Chamberlain.El alero de origen nigeriano ciñó 32 puntos, ganó seis rebotes y puso dos asistencias ante los espectadores del Auditorio del Estado que no dejaron de aplaudirlo.Pero no solo fue el trabajo Chamberlain, en lo colectivo a Soles le funcionaron sus nuevas adiciones Alex Pérez y Jorge Bryan Díaz, en total la escuadra hizo 40 puntos en la pintura, ganó 37 rebotes e hicieron 31 asistencias.Con la victoria corta una racha de cuatro derrotas al hilo, en lo que es su peor bache en la etapa del coach español Alejandro Martínez.Por Correcaminos, quien más causo daño al local fue Trevor Gaskisn, hizo 19 puntos, ganó tres rebotes y dio tres asistencias.Soles de Mexicali se hizo sentir en la pintura rival desde el primer segmento, Alex Pérez regresó para poner orden como armador y ayudar a comandar la ofensiva, mientras que Correcaminos batalló para sincronizarse de cara al canasto local.José Bryan Díaz se hizo presente ante el aro del equipo panameño en el segundo segmento, al igual que José Estrada, quien ha tenido poca participación en la liga, Santiago Aguirre cerró el segmento con un triple puso la pizarra 49-37 a favor de casa.El tercer bloque fue de ida y vuelta, el alero Alexander Galindo de Correcaminos fue quien atacó a la defensiva de Soles con más peligro, pero triples de Oguchi Chamberlain y Roman Martinez, ayudaron a mantener la delantera Con la ventaja de 71-54 para Soles inició el cuarto episodio, en ese lapso, de nueva cuenta la puntería de larga distancia de Chamberlain fue efectiva, puso la pizarra 92- 68 con lo que enmarcó la diferencia más amplia de Soles en el juego (24 puntos).Hoy Soles tendrá su segundo encuentro, será Aguada de Uruguay en punto de las 18:30, donde tendrá la ventaja de conocer el resultado del juego entre Unión y Correcaminos. El ganar los puedes clasificar.La batucada se dejó sentir en el auditorio del Estado.