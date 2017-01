¡Águilas a la final!

MEXICALI, Baja California(GH)

El rodado deque pasó cerca de la línea de primera no fue cualquier hit,a Naranjeros de Hermosillo en la décimo sexta entrada.Se necesitaron seis horas de juego con un minuto en el Estadio B’Air para que los emplumados se metieran a su décima final, segunda consecutiva en extrainnings.La labor monticular encabezada por un Jake Sánchez en plan grande y el relevó de Javier Solano será algo para la memoria de los fieles aficionados emplumados.El juego comenzó con un O’KoyeaDickson volvió a remolcar, esta vez mandó al plato a JasonBourgeois , el 2-0 vino con un elevado de José “Chapo” Amador que aprovechó Carlos “Chispa” Gastélum para pisar home.Águilas respondió en su turno al bat, Yuniesky Betancourt conectó doblete remolcador y Luis “Pepón” Juárez pegó elevado que mandó a Betancourt a la goma para el 2-2.En la quinta, O’KoyeaDickson conectó palo de vuelta entera para silenciar al “Nido” y poner a su equipo por delante 3-2.En la fatídica séptima, con dos tercios fuera, Yordanys Linares pegó elevado al jardín izquierdo, que Ramón Ríos aprovechó para llegar a la goma y poner el 3-3.Después vinieron las entradas extras, donde fue un coqueteo con la victoria y la derrota, pero que al final el pitcheo local y el poder del “ChampionBat” se impusieron.Hoy habrá descanso y mañana será el primero de la serie definitiva de la Temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico en horario por confirmar al cierre de edición.Luis Juárez conectó el batazo ganador y como héroe fue bañado en pleno festejo.Por Águilas pitchearon Kameron Loe, Edgar Osuna, Edgar Gómez, Alex Delgado, José López, Fautino De Los Santos.Jake Sánchez estuvo en la loma durante siete entradas y un tercio, donde solo permitió dos imparables, dos pasaportes y recetó once ponches. Solano ganó el juego (1-3) en una entrada y un tercio, no permitió hits y retiró a dos por la vía de los strikes.Por Naranjeros abrió Barry Enright, estuvo durante seis rollos y dos tercios, admitió siete hits, tres carreras y un chocolate.Le relevó Jeremy Kehrt, Rafael Martin, Nathanael Santiago, Manuel Valdez, Héctor Galván (0-1) lo perdió y culminó Wilmer Ríos.