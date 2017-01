El "Tanque" sigue soñando despierto

MEXICALI, Baja California(GH)

No es ningún jovenzuelo, mucho menos está considerado como un prospecto loca, él mismo está consciente de eso, sin embargo, Gabriel “Tanque” García atraviesa el mejor momento boxístico de su carrera.



El púgil de los Pesos Completos ganó su título de la Costa del Pacífico el 22 de octubre al vencer al tijuanense Juan Luis López y ahora en menos de tres meses buscará su segunda hazaña ante el sonorense Carlos “Súper Man” Sandoval (9-12-1, 6 KOS).



El título en disputa será el de la Federación de Comisiones de Boxeo (Fecombox) y tendrá cabida en el Gimnasio de Mexicali mañana en velada que dará inicio a partir de las 19:30 horas.



“Estoy muy agradecido con la empresa y con Dios, hace dos años nadie me quería dar trabajo y ahorita todo es diferente, muchos están enojados y dicen –ah ¿porqué ese pin** gordo sigue peleando?-, pero yo solo disfruto pelear y me concentro en lo mío”, asegura con notorio entusiasmo Gabriel García.



El peleador de Paves Boxing resta importancia al desconocimiento que tiene de su rival, púes asegura que él saldrá como siempre a hacer su plan de pelea, enfatizando que no sabe combatir de diferente forma.



“No sé nada de él, no he visto videos tampoco, él está ranqueado en la Fecarbox como el número dos del país, yo soy el número diez, pero yo saldré a boxear, yo boxeando estoy bien, a mí no me gusta salir a presionar, mi estilo es hacer fallar al rival, yo no soy noqueador, yo voy a ganar boxeando”, sentencia.



“Yo no pienso en que si mi rival es noqueador o pega duro, yo solo pienso en mí, en que no me pegue, si no me puede conectar, no me importa lo duro que él pegue”, extiende.



Sobre su futuro después de esta pelea, García dijo no pensar en eso todavía, puesto que quiere seguir disfrutando el día a día, el momento y los planes, solo el tiempo los dictaminará.