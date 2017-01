Sushillo corta rabo y oreja

MEXICALI, Baja California(GH)

Sushillo ganó 41-32 ante Toros en un encuentro que se tuvo que definir hasta los minutos finales para ligar su segunda victoria en la categoría Intermedia de la Liga Universitaria de Baloncesto.



Incluso, Toros se llegó a poner al frente en el último segmento, pero Sushillo hizo 17 puntos en ese lapos para llevarse la victoria en la cancha #3 de la Unidad Deportiva Rubén Castro Bojórquez.

En los primeros diez minutos Toros controló a su rival y solo permitió cinco puntos en contra a cambio de once.



Pero en el segundo bloque, Marcos Mena y Alan Ross ayudaron a dar la voltereta, ante un Toros que no se dejó, por lo que al descanso se fueron 20-19.



Othon Gastélum se hizo sentir ante el canasto de Sushillo en el tercer bloque, hizo cinco puntos, ante la misma respuesta del los que vistieron de negro para el 24-24.



Sushillo firmó un cuarto episodio con 17 puntos a favor para hacerse de la victoria en la jornada#2.



Los mejores anotadores de Sushillo fueron Marcos Mena con 14 puntos, Alan Ross con doce, por Toros fueron Othon Gastélum con 16 y Agustín Tapia con once.