Presumen su buen corazón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando se trata de contribuir a una buena causa, la comunidad atlética de Mexicali no falla. Ayer en el Centro Cívico se celebró la primera edición de la carrera atlética de 2 y 5 kilómetrosPor medio del Patronato del Hospital General de Mexicali y la fundación, se llevó a cabo el circuito pedestre que recabó fondos para las cirugías de corazón abierto de personas necesitadas.Alrededor de 300 competidores en total, fueron los que se dieron cita para que en punto de las 7:35 horas arrancara la ruta mayor de 5 kilómetros.Por tratarse de una competencia con causa, en esta ocasión no hubo ganadores, sin embargo fue Antonio Arámburo quien cruzó antes que todos la meta con tiempo de 18 minutos y 33 segundos.Francisco Anguiano terminó recorriendo el circuito en 18 minutos con 42 segundos para adjudicarse el segundo puesto.En la rama femenil, Lucy Casillas fue la mejor competidora al finalizar la ruta en 22 minutos y 35 segundos, seguida de Julieta Cruz, quien llegó cinco segundos después.El reloj marcaba las 7:20 horas cuando se dio el disparo de arranque para la carrera de 2 kilómetros en donde los competidores, en su mayoría infantes, se vieron ansiosos en la línea de salida.Luego de seis minutos con 29 segundos, Martha Covarrubias llegó a la línea de meta y se adjudicó el primer lugar absoluto, dejando atrás a Jimena Fonseca y Ángela Izarrarás, quienes llegaron al objetivo 14 y 19 segundos después, respectivamente.En la rama varonil, Jesús Ocampo no encontró opositor en la competencia y registró seis minutos con 43 segundos para posicionarse como el mandamás de la prueba.Niños y jóvenes no fallaron en la carrera de 2 kilómetros.