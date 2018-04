Rayos tropiezan en el segundo

GUASAVE, Sinaloa(GH)

Los Rayos tuvieron un flojo comienzo de juego y ya no se pudieron recuperar para sufrir su tercera derrota de la temporada, al caer 104-93 ante los Frayles de Guasave, ayer en el Gimnasio "Luis Estrada Medina".



El equipo local comenzó encendido el primer cuarto en el que Sammuel Yeager anotó nueve de sus 22 puntos y Guasave tomó una ventaja de doce puntos, que los Rayos ya no lograron remontar.



Hermosillo se llegó a poner a un punto de distancia en el último periodo, pero los Frayles aguantaron el ataque para volver a despegarse en los minutos finales.



Ty Abbott fue el mejor canastero de los Rayos con 26 puntos, mientras que Quinto Chievous terminó con 19 y Emmanuel Little añadió 17.