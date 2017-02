'Guty' evita cirugía

MEXICALI, Baja California(GH)

Relajado y de visita en su ciudad natal por un motivo muy especial, Agustín Murillo reveló que la última actualización de la fractura en su muñeca derecha que lo marginó de la final de la Serie del Caribe no fue nada alentadora.



El tercera base sufrió una lesión en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico entre Águilas y Cañeros, misma que se agravó en las semifinales de la Serie del Caribe, “el dolor se volvió más fuerte”, confesó “Guty”.



“En los estudios se reveló lo de la fractura, pero también hay un ligamento que está con un poco de desprendimiento”, agregó.



La situación pone en riesgo su participación en el inicio de temporada en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con Sultanes de Monterrey, ciudad donde fue a realizar los estudios correspondientes.



“Me querían operar al día siguiente de la consulta, pero hablar de cirugía es prender los foquitos rojos”, mencionó.



“Pedí diferentes opiniones y en cuatro semanas iré de nuevo a hacerme análisis y otros exámenes correspondientes para ver si el hueso y el ligamento han mejorado”, extendió.



En un mes se define el futuro próximo del tijuanense que considera su futuro inmediato en la pelota mexicana como estar “en 3 y 2”.



TIEMPO EN FAMILIA



Su trabajo lo hace perderse momentos en familia, pero “Guty” trata de reponerlos con tiempo de calidad.



Murillo estuvo en el campo Óscar Robles, donde los Atléticos de la categoría Zapeta de la Liga Municipal lo tuvieron como entrenador de lujo.



Su hermano, Johnny Murillo, es manejador del equipo de niños de 2 a 3 años de edad; su sobrino, integrante del equipo, le pidió al pelotero profesional que fuera su entrenador por un día. Agustín accedió.



“La familia es lo que más sacrificamos, el tiempo que tengo libre lo aprovecho para convivir con ellos al máximo”, dijo.



La experiencia fue enriquecedora tanto para él como para los niños.



“Muchas veces uno se toma tan en serio su trabajo que se le olvida que es un juego. Uno viene a divertirse con ellos y la verdad es que es un reto obtener su atención, tienes que usar un lenguaje y ejercicios diferentes para que se desarrollen sin perder el interés”, expresó.



NUNCA DIGAS NUNCA



Para el jugador de 34 años de edad, su futuro después del beisbol no está enfocado en ser manejador de equipos profesionales, prefiere la esencia del deporte, alejado del negocio.



“Me veo más a un nivel colegial, a un nivel de preparatoria, donde no es tanto el negocio, donde el beisbol es un deporte, es diversión, se busca un campeonato”, dijo.



“A nivel profesional es diferente, hay más egos, algunos pierden el suelo por pertenecer a una organización profesional, pero también habrá muchos que no, que se mantienen a un gran nivel como personas y jugadores”, añadió.