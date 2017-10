MEXICALI, Baja California(GH)

Previo al juego entre los Águilas de Mexicali y los Tomateros de Culiacán, se llevó a cabo la “Ceremonia de Campeones”, evento organizado por la directiva de los Águilas de Mexicali para conmemorar el campeonato de los emplumados la temporada anterior.



El festejo constó de la entrega de anillos de campeones a cada uno de los jugadores que levantaron el título en Los Mochis, Sinaloa en enero pasado, sentimiento que no saboreaban desde hace 18 años.



Primeramente, se presentó un video del último juego de los Águilas en la serie final y posteriormente los mismos campeones agradecieron el apoyo de la afición mediante una reproducción en la pantalla.



Con la letra de “We are the Champions” entonada por la Orquesta Sinfónica “Río Nuevo”, los actuales monarcas recibieron los distinguidos anillos por parte de algunos aficionados.



También se premió a lo mejor de año, siendo los cachanillas quienes se llevaron todos los honores, Dío Alberto Murillo galardonado como Presidente del año, Alejandro Ahumada como el Gerente del mismo, Roberto “Chapo” Vizcarra, mejor manager, Jake Sánchez, mejor relevista, Luis Juárez, mejor bateador y Héctor Velázquez como pitcher del año.



Inmediatamente después de las distinciones, se apagaron las luces del estadio B’Air y comenzaron los fuegos artificiales para terminar por encender el escudo de Águilas Campeones en el jardín central.