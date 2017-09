Cerda disfruta este debut

MEXICALI, Baja California(GH)

Emmanuel Cerda, quien se desempeña como Safety de poder en la zona defensiva, admitió que el equipo entró al campo con muchas ganas de sacar la primera victoria en el certamen nacional.



“Es algo que necesitábamos, la semana pasada no pudimos jugar y por eso entramos a la cancha muy hambrientos y por suerte se dio el triunfo, me siento feliz”, dijo con una sonrisa.



Cerda se refirió al segundo tiempo del equipo, en el que la ofensiva demostró otra cara pero resaltó la labor por parte de la defensiva, la cual no recibió puntos.



“Creo que es algo humano, me siento frustrado porque la segunda mitad bajamos mucho de intensidad y no pudimos mover el balón pero la defensiva se comportó bien”, expresó.