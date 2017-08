Villalobos se dice satisfecho

MEXICALI, Baja California(GH)

Adrián Villalobos, fue uno de los jugadores que constantemente se echó a su equipo Roosters en hombros durante la edición 2017 del Torneo Uninvitaver, en la que llegaron hasta la gran final cayendo con más paridad de la esperada ante La Merce.



“Fue nuestro primer torneo bajo este nombre, el objetivo fue clasificar a la segunda ronda y pues lo terminamos superando, ya que hasta la final alcanzamos”, comentó con orgullo.



Sobre la final perdida ante uno de los mejores equipos de la ciudad, Villalobos sacó sus propias conclusiones.



“Creo que nos faltó al último estar un poco más fuertes en ataque, ser más contundentes”, expresó.



Sobre el sorpresivo logro de haber llegado a la final, el ex Cimarrón de la UABC, encontró una respuesta sencilla a esto.

“Es un grupo de amigos el que formamos, muchos estábamos en diferentes equipos y decidimos unirnos para este torneo, ya nos conocemos y así es más fácil jugar en la cancha”, compartió.



Inclusive, tanto Adrián Villalobos como su compañero Erick Argueta llegaron a jugar en algún momento para La Merce, por lo que en apariencia esto podría facilitar el conocimiento de sus entonces rivales en la cancha, es decir, el saber como juegan, como se mueven, pero fue el propio Villalobos, quién negó tajantemente esa hiotésis.



“No tiene mucho que ver eso, en la cancha no importa lo que conozcas a alguien, el baloncesto es un deporte rápido, en donde cada quién hace su trabajo”, señaló.



Asimismo, Villalobos no dejó escapar la ocasión para dedicar el campeonato a su familia y a su novia.