Sin imposibles

MEXICALI, Baja California(GH)

Cada vez que le dijeron “no”, ella dijo “sí”, cuando su entrenador le advirtió la dificultad que implicaba cierto reto, ella no titubeó en aceptarlo, cuando una enfermedad amenazó con derribarla, ella siguió de pie.



Prissilla Arredondo López es hoy en día una de las principales referentes mexicalenses en el ambiente del fitnees, se desempeña dentro de las competencias en la categoría Bikini y en pocos años ha podido conseguir cada meta que se ha propuesto.



Es gracias a ello, que la joven cachanilla está próxima a representar a México en competencias internacionales como Campeonato Norteamérica, Campeonato Centroamericano y del Caribe y Campeonato Mundial Femenil.



En exclusiva para LA CRÓNICA, la atleta de 25 años de edad habla de todo lo relacionado a su carrera deportiva.



DEL MODELAJE AL FITNESS



Los sueños de Prissilla Arredondo siempre estuvieron apegados a las pasarelas, al modelaje y al glamour. De esta manera participar en competir desde la infancia y principios de la adolescencia en varios certámenes de belleza fue una constante en su vida.



Sin embargo, llegó el día, como ella misma lo señala, que su estatura empezó a convertirse en una especie de obstáculo para poder seguir de lleno en ese ambiente.



Su vida parecía se alejaría de las pasarelas, hasta que un día por azares del destino, la hoy atleta cachanilla acudió de espectadora a un evento de Mr. Mexicali, curiosamente en la edición donde nace la Categoría Miss Bikini.



“Nunca voy a olvidar ese día, yo nomás fui a ese evento (Mr. Mexicali) a apoyar a unos amigos que ya se dedicaban a esto, entonces me acuerdo que ví la categoría y me encantó, parecían barbies, era una pasarela muy coqueta y desde ese momento dije –yo quiero participar en eso-“, comenta.



LOGROS, UNO TRAS OTRO



Tras una preparación entre comillas a conciencia, Prissilla Arredondo afrontó en el 2014 su primera competencia oficial, fue un Selectivo Estatal en la ciudad de Tijuana, en donde no estuvo ni cerca de quedar en los primeros lugares, eso definitivamente importó poco, su primer logro ya lo había cumplido.



“Lo recuerdo bien, en esa competencia no pinté nada, no gané nada, no fui finalista, ni pase el primer bloque, nada. Pero yo estaba soñada porque ya tenía cuadritos, mi cuerpo ya era más fitness y pude competir donde me lo propuse”, comparte.



El medirse a competidoras que tenían cuatro años más de experiencia que ella, la hizo percatarse del nivel que exigía poder hacerse de un lugar y ahora el siguiente reto fue claro, ahora sí, realmente competir y no solo participar.



La hoy campeona nacional, dejó el gimnasio al que pertenecía en busca de la mejora personal y se refugió en los conocimientos de entrenadores de prestigio nacional.



La “prueba de fuego” se llamó entonces Mr. Mexicali 2014, evento donde Prissilla alcanzó el tercer lugar. Así de pronto, de la noche a la mañana, Arredondo López ya se encontraba en un podio.



Con el paso de los años, llegaron en fila los reconocimientos de la gente y además los campeonatos en Mr. Mexicali, Mr. Baja, así como en Selectivo Estatal y Selectivo Nacional.



Llegar hasta donde está ahora, no fue sencillo, el sufrimiento que atravesó hoy lo comparte y plática con gracia.



“Fue mucho sacrificio, los entrenamientos tan rigurosos te cambian el temperamento, yo me enojaba mucho con mis papás, con mi novio, porque los miraba comer alimentos que yo no podía, lloraba mucho”, recuerda.



“Siempre dije que me retiraría de esta disciplina cuando ganara el Mr. Mexicali pero cuando lo gané fui al Mr. Baja y no gané, entonces esa fue mi siguiente meta, dije ganó ese y me retiro, pero cuando lo gané, fuie al Mr. México y entonces esa fue mi siguiente meta, luego fueron los selectivos, creo que no me retiraré en mucho tiempo, porque ahora quiero trascender internacionalmente”, extiende entre risas.



PRISSILLA, UNA AUTÉNTICA GUERRERA.



El 2017 seguramente será un año que marcará a Prissilla Arredondo en todos los sentidos, pues de nueva cuenta, la vida puso delante de ella una prueba que al final, la confirmó como una guerrera incasable.



Un problema estomacal atacó a la multiganadora mexicalense, nada parecía estar fuera de lo normal, sin embargo, con el paso de las horas el problema se agudizó y la gravedad aumentó, una extraña bacteria se había introducido en el organismo de Prissilla.



Fueron semanas complicadas, dolorosas, su salud empeoraba día con día, pero ni siquiera eso detuvo a la deportista bajacaliforniana, ella continuó con sus rutinas, ganar el Selectivo Nacional era su principal objetivo y nada ni nadie se iba a interponer en ello.



Dice el dicho que después de la tormenta llega la calma, un doctor procedente de Tijuana encontró la cura para su enfermedad y meses después, Prissilla Arredondo se encontraba coronándose a nivel nacional.



Justo al momento de recibir su trofeo de campeona, Prissilla cerró los ojos, derramó algunas lágrimas, agradeció al cielo y sonrío.



No era para menos, Prissilla Arredondo venció en esta ocasión no solo a sus detractores, sino a una enfermedad que pudo ser mortal, como de costumbre Prissilla Arredondo volvió a superarse así misma, demostrando que una guerrera gana sus principales batallas, mucho antes de afrontarlas.