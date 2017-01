A recuperar el terreno perdido

MEXICALI, Baja California(GH)

Una lesión en su mano derecha lo alejó alrededor de seis meses del boxeo, hoy ese problema parece ser cosa del pasado y Raúl “Gallito” Sáenz no tiene otro objetivo en mente que colocarse rápidamente como uno de los mejores de su división.



El 20 de enero en el Gimnasio de Mexicali, el peleador cachanilla intercambiará golpes con el sonorense Arcadio Sánchez (1-7-1, 1 KO) dentro de la función “Noche de Campeones” que montará Paves Boxing.

Primero fue un corte en su ceja, tiempo después fue la mencionada fractura, las lesiones en conclusión han mermado un poco su trayectoria, pero no su mentalidad y sus palabras son un reflejo de ello:



“Han sido impedimentos (las lesiones) para poder pelear, pero no para seguir haciendo lo que más me gusta, venimos muy motivados y preparados, si antes llegábamos al cien, hoy venimos al mil”, exclama.



En ese tiempo de actividad varios de los colegas de su peso, aprovecharon el 2016 para dar un notorio salto de calidad, esto no desespera ni frustra a Sánz, púes se dice seguro que tarde que temprano el destino tendrá que ponerlo con los mejores de Mexicali.

“La verdad no estoy desesperado, todo es a su tiempo, yo he estado mirando a mis compañeros en las funciones, sé que me tengo que medir a ellos algún día, hoy por lo pronto es el tiempo de retomar el camino”, comenta.



“Yo sé que para ser el mejor, tienes que pelear con lo mejor, ellos (boxeadores de su peso) están viviendo su momento, supieron aprovechar el año pasado, pero solo puedo decirles que ya volvió el Gallo y viene a reclamar lo que es suyo”, sentencia.