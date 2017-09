Directiva muestra su apoyo

MEXICALI, Baja California(GH)

En entrevista para PERIÓDICO LA CRÓNICA, Alejandro Ahumada, gerente deportivo del Club Águilas de Mexicali, aseguró que Luis Juárez estuvo a la espera del diagnóstico médico para oficializar si jugaba o no la campaña venidera.



Debido a la delicadeza del tema, la directiva del club fronterizo mantuvo la privacidad en todo momento, hasta tener una respuesta concise del tema.



“Hablamos con él anteriormente, explicándonos la situación que estaba pasando, todo dependía de su salud y de lo que le dijeran los doctores y como recomendación le dijeron que descansara y tomara una rigurosa rehabilitación”, explicó Ahumada.



Para la directiva de Mexicali, el estado físico y mental del jugador es primordial para un buen desempeño en el diamante, es por eso que resaltó el hecho de comprender la decisión del jugador.



“Nosotros lo comprendemos porque primero esta la salud, esta decisión es por el bien de la carrera del muchacho”, lamentó, el gerente deportivo.



Muchos dimes y diretes fueron los que se percibieron en este caso, aludiendo la ausencia de Juárez por una posible negación del conjunto de Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana de Beisbol (dueños de su carta), mismos que rechazó Ahumada.



“Nosotros no hemos hablado con la directiva de Sultanes de Monterrey, únicamente hablamos con el jugador, quien fue quien nos externó la situación y la decisión de no jugar esta temporada con Águilas”, sentenció.