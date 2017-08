Respaldando la herencia

MEXICALI, Baja California(GH)

José Avelar, héroe de esta final al atajar el último penal de su rival, se dijo muy feliz por la conquista del campeonato Sub 20 de la Copa de la Amistad Nenas Fud y mencionó además que fue complicado lo que pasaron en los tiempos extras.



“Se siente una emoción muy grande, por suerte la presión ya pasó, fue difícil reponernos en la tanda de penales pero siempre confiamos en nosotros”, recalcó.



Luego de jugar defensivamente a tope, Avelar, quién siente de corazón los colores de este equipo, pues ha vivido muy de cerca sus más grandes hazañas, fue pilar en la definición desde los once pasos.



El cancerbero utilizó una frase con la que se identifica, al verse casi campeón y ver caer el gol que significaba seguir jugando por el campeonato.



“Fue algo especial, ver los rostros del otro equipo casi burlándose por sentirse ya campeones, pero siempre lo he dicho, el que ríe al último, ríe mejor y esta vez así fue”, dijo sonriente.



El núcleo familiar es vital para el desarrollo deportivo, es por eso que José subrayo la labor de su hermano, así como la de su padre, quien dirige a la Colonia Nueva.



“Al final a mi hermano y a mi nos tocó definir esta final y gracias a Dios se quedó todo en el apellido Avelar”, dijo emocionado.



De igual manera Avelar no dejó de mencionar a su abuelo, a quien le dedicó esta gran final.



“Se lo dedico a mi abuelo, que ya esta en el cielo”, concluyó con voz entrecortada.