La noche histórica de Manny Barreda

TIJUANA, Baja California(GH)

Manny Barreda de Toros de Tijuana, lanzó el primer juego sin hit ni carrera en la historia del equipo, lo hizo en la victoria de 4-0 sobre Olmecas de Tabasco.



Dicen que es algo que solo pasa una vez en la vida, pero Manny Barreda consiguió su segundo juego sin hit ni carrera en menos de un año.

Lo hizo en la victoria 4-0 de Toros de Tijuana ante Olmecas de Tabasco que se jugó en el Estadio Gasmart y sirvió para que los bureles se mantuvieran en la cima de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol. Es el primer “doble cero” en la historia de Toros.

El 26 de noviembre del 2016 mientras jugaba para Cañeros de Los Mochis, firmó un “No-No” ante Naranjeros de Hermosillo en la victoria de 2-0 en la Liga Mexicana del Pacífico.

El mexicoamericano necesitó de 135 lanzamientos, ponchó a 14 y otorgó dos bases por bolas para culminar con la hazaña que dejó su efectividad en 3.63. Barreda va 4-6.

“Esto es para mi familia, para mi esposa, para mis padres, para todo mundo que me ha estado apoyando en mi carrera, para la gente de Nogales, Sonora, que me vieron crecer” expresó sobre la dedicatoria. “El brazo se siente perfectamente bien para tirar otros diez innings” dijo entre risas

Su carta de presentación fue ponche sobre Yordanys Linares y le pisaron la almohadilla en la apertura de la segunda cuando Sandy Madera le negoció pasaporte.

En la tercera, Yordanys Linares se pudo llegar a la inicial gracias a un error en de Oscar Robles en la tercera base.

El anterior “doble cero” en el circuito mexicano fue de Walter Silva el 11 de julio del 2012 en la victoria de su equipo, Sultanes por pizarra de 23-0 ante Rieleros de Aguascalientes. Van 95 en total.

Potros de Tijuana logró un juego sin hit ni carrera, pero fue combinado por cuatro serpentineros (Alonso Beltrán, Adolfo Delfín, Julio Parra y Andy Shibilo) el 26 de julio del 2005 cuando derrotaron 5-0 a Saltillos.

Los bureles lograron su séptima victoria en fila y significó su segunda barrida consecutiva, su doceava de la campaña y dejaron su foja en 61-28.

Ángel Araiza (3-4) fue el pitcher derrotado lanzó cuatro entradas donde admitió nueve hits, cuatro carreras, dio cinco bases por bolas y ponchó a cinco.

Juan Apodaca remolcó la primera en el electrónico al conectar sencillo al jardín izquierdo, José Chávez fue quien anotó, después Jorge Cantú pegó rodado al central para impulsar al venezolano para la del 2-0.

En la cuarta tanda, Dustin Martín puso en 51 su cifra histórica de dobletes del equipo y sirvió para fletar a Gabriel Gutiérrez y a Corey Brown.



“(Roberto) Espinosa el coach de pitcheo fue conmigo tres innings seguidos y le dije, no, tú no me vas a sacar nunca”

FRASE DE MANNY BARREDA SOBRE SU JUEGO SIN HIT NI CARRERA







RESULTADO

OLMECAS 0-4 TOROS



EQUIPO 123 456 789 CHE

Olmecas 000 000 000 0 0 0

Toros 002 200 00X 4 13 1



Pitcher ganador: Manny Barreda (4-6)

Pitcher derrotado: Ángel Araiza (3-4)

Salvamento: No hubo

Estadio: Gasmart

Duración: Tres horas con 20 minutos

Asistencia: 13 mil 598 espectadores