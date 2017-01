Carrillo quiere liquidar de visita

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Clasificarse a la serie final lo más pronto posible y evitar el regreso al Estadio B’Air, es el deseo del receptor de los Águilas de Mexicali, Xorge Carrillo en estos choques de semifinal contra los Naranjeros de Hermosillo.



El pelotero de 27 años de edad comentó que todo el equipo se debe concentrar en lo que vaya a pasar en la capital sonorense y dejar atrás las dos victorias obtenidas en los primeros dos juegos en su casa.



“La verdad ahorita estamos concentrados, esos dos juegos ya pasaron, ya no tienen nada que ver, tenemos que venir luchando, ya lo que pasó pasó, lo más importante ahora es los juegos en Hermosillo, tratar de alargar la ventaja para poder tener un paso más en la final”, mencionó.



El catcher de la novena emplumada aseguró que si un compañero batea el otro también lo hará en estos playoffs, situación que ha permitido que los maderos respondan en el momento oportuno para producir 25 carreras en los primeros tres juegos de la serie.



“El bateo es contagioso ahorita entre todos nosotros y si tú ves a alguien que pega hit o lo que sea, uno se emociona y las cosas están saliendo, estamos tomando ventaja de los pitcheos que no están dando”, indicó.



Y en el aspecto individual, el jugador que pertenece a la organización de los Mets de Nueva York fue invitado a formar parte de los entrenamientos primaverales con la escuadra de Grandes Ligas.

A lo que expresó espera llegar sano y con el mejor ritmo posible cuando se incorpore a la pretemporada con la novena neoyorquina en Florida a partir del próximo 12 de febrero.



“Estoy entrado para mantenerme saludable, fuerte, me siento confiado en cómo me siento yo ahorita en el beisbol, con mi cuerpo, me siento fuerte, con mi swing, detrás del plato, yo me iré con eso”, expresó.