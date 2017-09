Soles y Déniz, tercer capítulo

MEXICALI, Baja California(GH)

Hace uno meses se hizo el anuncio de que Iván Déniz regresaba a Mexicali para hacerse cargo por tercera ocasión, del club Soles.



Sin embargo, fue hasta ayer cuando el entrenador español emitió de manera pública sus primeras declaraciones al respecto.



“Muy contento de llegar nuevamente a una ciudad donde tengo muy buenos recuerdos personales y profesionales, una ciudad en la que me encuentro muy a gusto y en la cual he encontrado muchas cosas nuevas, en cuanto a instalaciones y con los nuevos socios del club”, comentó.



El actual subcampeón se encuentra afinando detalles de cara a la temporada 2017-2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en donde el conjunto fronterizo buscará llegar a su cuarta final en forma consecutiva.



Sobre el armado del equipo, el español recalcó que se trató de conservar a algunos jugadores de los llamados “pilares”, pero fue imposible por las ofertas de otros clubes a nivel mundial.



“Siempre hubo interés de quedarnos con lo bueno de la temporada pasada, pero también siempre hemos sido un club que buscamos talento para ayudarlos a mejorar y que salten a ligas más importantes, es por eso que Soles ha sido reconocido a nivel mundial”, justificó.



SOBRE LA LNBP



A pesar de la ausencia durante el año anterior y de mantenerse a distancia, Iván Déniz nunca ha dejado de seguir la Liga de México y es por eso que con conocimiento de causa, aseveró que este año no haya en su opinión un favorito natural.



“La liga ha cambiado, sigue mejorando cosas, esta temporada no habrá ningún favorito, el año pasado Monterrey se perfilaba como tal y ganó el campeonato, pero este año decir un equipo malo, no lo vas a encontrar”, expresó.



Déniz reiteró la paridad que habrá en esta edición, por lo que se comprometió a trabajar con la intensidad que se le caracteriza, puesto que no se encontrará ningún rival pequeño.



“Yo creo que no habrá ningún partido que un equipo lo gane por solvencia, para ganar vamos a tener que sufrir mucho y en el que perder va a ser algo habitual, no nos sorprendamos el equipo este año termine con un número de derrotas no acostumbradas”, mencionó.



LA OBLIGACIÓN DE SOLES



Para el oriundo de Islas Canarias, Soles está obligado a ser un equipo protagonista, que compita en todas las duelas del país y es por eso que espera que la gente se vuelva a entusiasmar con el club.



“Tenemos una obligación importante, tenemos que hacer cosas para que le gente se vuelva a ilusionar, como club haremos un esfuerzo para hacer un equipo competitivo”, prometió.



SOLES 2017-2018 EN DATOS



• Salen del equipo: Justin Keenan, Alex Pérez, Justin Griffin y Luke Martínez.

• Llegan: Orlando Méndez y Eugene Phelps.

• El español Pablo García debutará en la LNBP como auxiliar técnico.

• Iván Déniz vivirá su tercera etapa como entrenador de este equipo.

• 21 de septiembre empiezan los entrenamientos físicos de manera oficial.

• Para el 1 de octubre, la plantilla debe estar 100 % completa.