Reyes es el más valioso

MEXICALI, Baja California(GH)

Mauricio Reyes, el pivot del conjunto de Zorros Zona Truck, se dijo muy contento por el campeonato y por el galardón a jugador más valioso de la final.



“Primeramente me siento muy feliz por haber ganado la final y después por haber sido el MVP de este juego, también me siento muy orgulloso de mis compañeros, quienes dieron todo en la cancha”, subrayó.



Reyes destacó el orden del equipo durante la segunda mitad, ya que mencionó que entraron un poco revolucionados a la cancha en los primeros minutos.



“Lo vi muy parejo, los dos equipos empezamos con la cabeza muy caliente y después nosotros nos relajamos un poco y jugamos nuestro basquetbol, con orden y por suerte salió adelante el equipo”, explicó.



“La ofensiva gana juegos, la defensiva campeonatos”, frase que recordó el MVP al destacar a la defensiva por sobre todas las cosas.



“La defensa fue muy importante no solo es este partido, si no en todo el torneo ya que considero que la defensa es la que te permite conseguir los títulos”, concluyó feliz.